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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае опекуны сломали ребенку ногу

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Следственные органы Алтайского края начали проверку по факту жестокого обращения с ребенком в опекунской семье. В Заринском районе девятилетнему мальчику женщина сломала ногу якобы за то, что он медленно делал уроки.

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- В местной прессе появилась информация о жестоком обращении с ребенком в семье опекунов, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - Мальчик еще в сентябре попал в больницу, где находится до сих пор. По факту нанесения ему телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело.

К проверке данного инцидента теперь подключились и следственные органы.

Им предстоит дать правовую оценку не только действиям опекунов, но и должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление надлежащего контроля за замещающими семьями.

- Также будет рассмотрен вопрос о нахождении в семье других детей, взятых под опеку, - подчеркнула Ольга Чеснокова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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