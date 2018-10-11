На Алтае опекуны сломали ребенку ногу

Следственные органы Алтайского края начали проверку по факту жестокого обращения с ребенком в опекунской семье. В Заринском районе девятилетнему мальчику женщина сломала ногу якобы за то, что он медленно делал уроки.

- В местной прессе появилась информация о жестоком обращении с ребенком в семье опекунов, - рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - Мальчик еще в сентябре попал в больницу, где находится до сих пор. По факту нанесения ему телесных повреждений полиция возбудила уголовное дело.

К проверке данного инцидента теперь подключились и следственные органы.

Им предстоит дать правовую оценку не только действиям опекунов, но и должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входит осуществление надлежащего контроля за замещающими семьями.

- Также будет рассмотрен вопрос о нахождении в семье других детей, взятых под опеку, - подчеркнула Ольга Чеснокова.