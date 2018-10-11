В Канске на учительницу завели дело после переписки с учеником

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после интимной переписки 30-летней учительницы английского языка из Канска с 15-летним школьником.

Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В ведомстве пояснили, что женщина первая написала подростку, признавшись в симпатии. Общение учительницы с несовершеннолетним длилось в течение нескольких дней.

В какой-то момент парень решил, что женщина намекает на интимную связь и прекратил переписку.

Следователи отметили, что учительницу ждет психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что женщина уже уволилась из школы. Кстати, на работу она была принята в сентябре 2018 года и почти сразу начала внеклассно общаться с учеником.

Дело заведено по части 1 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия").