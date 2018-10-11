Житель Кемерова вывел за рубеж 52 млн рублей через фирмы-однодневки

Таможня возбудила пять уголовных дел по факту незаконного вывода валюты за границу на сумму свыше 52 миллионов рублей 40-летним жителем Кемерова через фирмы-однодневки.

По данным пресс-службы ведомства, все дела возбуждены по статье УК "незаконный перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Кузбасские таможенники выяснили, что деньги перевело общество с ограниченной ответственностью по фиктивным внешнеэкономическим контрактам на поставку горно-шахтного оборудования. Контракты были заключены между российской фирмой и компанией из Великобритании.

- Оперативным путем было установлено место расположения организации, осуществляющей незаконный вывод денег за рубеж с использованием фиктивных внешнеэкономических контрактов. В ходе обыска там обнаружили 200 печатей различных фирм-однодневок из Кемеровской, Московской, Томской, Новосибирской областей, при помощи которых осуществлялись банковские операции. А также поддельные печати нотариусов, налоговых органов Кузбасса и российского консульства в Сербии, - уточнили в пресс-службе таможни.

По данному факту продолжаются проверочные мероприятия. В Кемеровской таможне также сообщили. что организатору преступных схем вывода валюты за рубеж грозит до десяти лет лишения свободы.

Одновременно с этим Сибирская оперативная таможня (СОТ) возбудила уголовное дело также о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере. Фигурант - опять же бизнесмен из Кемерова. Преступление раскрыли таможенники СОТ и оперативники УФСБ России по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе СОТ, подозреваемый через подставных лиц смог вывести за рубеж иностранную валюту на сумму более чем 54 миллиона рублей. Бизнесмен использовал довольно старую преступную схему. Он зарегистрировал в Новосибирске две фирмы-однодневки, которые якобы занимались поставкой автозапчастей из Арабских Эмиратов. "Хозяевами" были два человека, которые фактически не имели никакого отношения к деятельности фирм.

Фиктивные документы на закупку автозапчастей кемеровчанин предоставлял в один из банков Новосибирска. Затем перечислял деньги на счета иностранных нерезидентов.

Сейчас 34-летний предприниматель из Кемерова проходит как фигурант уголовного дела о незаконном выводе валюту за рубеж в особо крупном размере. Ему также грозит лет 10 провести за решеткой.