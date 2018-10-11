В КБР банкира заподозрили в хищении 660 млн через подложные кредиты

В Кабардино-Балкарской Республике председатель правления финансового учреждения и директор одного из ООО на протяжении двух лет, с 2016 по 2018 годы, составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение кредитов на сумму от 4,7 до 6,8 миллиона рублей.

Предприниматель изготовлял подложные документы, в том числе справки о доходах, и предоставлял недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным правоохранителей, в соответствии с составленными кредитными договорами "заемщикам" были переданы денежные средства на общую сумму 659,5 миллиона рублей, которые были присвоены председателем правления банка и его соучастником.

Следственным управлением МВД по КБР возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (часть 4 статья 159 УК РФ). Преступников грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

По ходатайству СУ МВД Нальчикский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемых в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.