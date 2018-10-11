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11.10.2018 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец выбросил с шестого этажа более 15 кошек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Из коммунальной квартиры по Старо-Петергофскому проспекту, 54, выкинули более 15 кошек.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, три кошки скончались.

Установлено, что все животные жили в комнате у 70-летней пенсионерки.

Она повздорила со своим соседом, тот ворвался в комнату пожилой женщины и стал вышвыривать кошек из окна.

Произошедшее заметили прохожие, которые и вызвали полицию. Сейчас полицейские разбираются во всей этой истории и не исключают, что могут возбудить по факту случившегося уголовное дело.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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