Петербуржец выбросил с шестого этажа более 15 кошек

Петербургские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Из коммунальной квартиры по Старо-Петергофскому проспекту, 54, выкинули более 15 кошек.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, три кошки скончались.

Установлено, что все животные жили в комнате у 70-летней пенсионерки.

Она повздорила со своим соседом, тот ворвался в комнату пожилой женщины и стал вышвыривать кошек из окна.

Произошедшее заметили прохожие, которые и вызвали полицию. Сейчас полицейские разбираются во всей этой истории и не исключают, что могут возбудить по факту случившегося уголовное дело.