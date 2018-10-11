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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собачьи уколы

Суд Северной столицы решил судьбу бродячих животных
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7692 (229)
Горсуд встал на сторону горожанки Светланы Антоновой в споре с правительством Санкт-Петербурга. По ее иску ветслужбе запретили возвращать на улицу стерилизованных и вакцинированных животных. Зоозащитники назвали это решение "победой живодеров".

По мнению главы управления ветеринарии Юрия Андреева, история не закончена, и Петербург отстоит принятую недавно Смольным "Концепцию отношения к безнадзорным животным". В нее включена "программа ОСВВ" (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания).

Есть мнение, что это самый гуманный способ решения проблемы безнадзорных животных. Программа ОСВВ действует более 12 лет и принесла результаты. Стай бродячих собак практически не видно. Однако истица заявила, что наличие бездомных животных нарушает ее конституционные права на благоприятную среду, с чем согласился суд.

Сложилась патовая ситуация. В идеале было бы правильным содержать безнадзорных вакцинированных и стерилизованных животных в приютах до тех пор, пока им не подыщут хозяина. Но финансирования на это у города нет. Нет и государственных приютов, а частных не хватает. Поэтому был выбран паллиативный вариант. К слову, вакцинация и стерилизация одной собаки обходится примерно в 3000 рублей. "В среднем в рамках программы по госконтрактам ООО "Ветеринарный госпиталь" ежегодно стерилизует более 2000 собак", - говорит замдиректора клиники Елена Мезенцева.

В городе около 250-300 тысяч бездомных собак. Каждый год от укусов собак страдает около 8000 человек

Популяция не уменьшается, так как пополняется брошенными животными, уточняет Юрий Андреев. И приводит цифры, которые свидетельствуют в пользу программы ОСВВ: в Петербурге, по разным оценкам, насчитывается 250-300 тысяч бездомных собак. Благодаря стерилизации в мегаполисе ежегодно не рождается порядка 200 тысяч "ненужных" щенков. Что касается "вреда человеку", то, по данным Роспотребнадзора Петербурга, ежегодно от укусов собак страдают около 8000 жителей. Однако в 95 процентов случаев это укусы домашних животных или, как говорят ветеринары, владельческих.

Зоозащитники уверены: при том подходе, который поддержал суд, безнадзорных собак придется умерщвлять. Сторонники Светланы Антоновой возражают: можно это делать не сразу, а после краткого пребывания в приюте, в течение нескольких недель, и если животному не подберут хозяина.

- Подобрать владельца не так-то просто, - считает Андрей Волков, президент благотворительного фонда "Друг". - Получится, что после проделанных ветеринарами недешевых манипуляций собаку придется усыпить. Тогда зачем тратить деньги на стерилизацию и вакцинацию?

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Защитники животных видят в позиции оппонентов экономическую заинтересованность: в городе имеются фирмы, специализирующиеся на отлове и усыплении собак. И они недовольны конкурирующей с ними программой отлова, стерилизации и возвращении в среду.

Принятое судом решение ставит власти города перед непростым выбором: или счесть законным умерщвление бездомных животных, или выделить бюджетные средства на создание приютов.

- Решить проблему могло бы принятие закона об ответственном обращении с животными, - говорит Андрей Волков. - Но оно уже много лет "тормозится" влиятельными оппонентами - владельцами зоопарков, правоохранительными органами, которые не хотят взваливать на себя лишние обязанности, и другими.

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