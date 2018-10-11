В Петербурге мужчину оштрафовали за хулиганство у Вечного огня

В Петербурге огласили приговор за хулиганское поведение у Вечного огня.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Установлено, что в августе текущего года мужчина собирал цветы на клумбах Марсова поля, нецензурно выражался и прилюдно бросал венки в Вечный огонь на мемориале жертвам Февральской революции на Марсовом поле.

В связи с тем, что подсудимый в ходе разбирательства вину признал и раскаялся. Суд счел возможным ограничиться штрафом в размере десяти тысяч рублей.