В Петрозаводске за сбыт наркотиков арестовали 17-летнюю девушку

Петрозаводский городской суд арестовал 17-летнюю девушку за приобретение и сбыт наркотиков. Против нее возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ - "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств", сообщили в четверг в Следкоме Карелии.

По версии следствия, девушка в нынешнем году не один раз приобретала и сбывала наркотические средства в целях получения прибыли. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий ее и задержали.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все его обстоятельства. Как добавили в Следкоме Карелии, наказание за подобный вид преступления - до 20 лет лишения свободы.