В Архангельске суд приговорил председателя строительного потребительского кооператива "Соната" почти к восьми годам колонии строгого режима. Установлено, что осужденный похитил около 20 миллионов рублей дольщиков, вложившихся в строительство "Сонаты".

Крупнейший в Архангельске жилой комплекс на Московском проспекте начали строить еще в 2006 году, но выше первого этажа он так и не вырос. Уже через год стройка встала. В 2012-м председатель кооператива стал фигурантом уголовного дела. Точку в нем суд поставил только через шесть лет, признав кооператора виновным в мошенничестве, присвоении и растрате в особо крупном размере.

- Уголовное дело прекращалось и снова возобновлялось, сроки расследования не раз продлевались, - поясняет помощник прокурора Архангельска Татьяна Беляева. - Длительное время понадобилось на экспертизу и сбор документации. Осужденный отрицал свою вину, ссылаясь на экономический кризис, но было доказано, что он присваивал деньги дольщиков. С этой целью заключались фиктивные договоры, по которым работы должны были выполнять одни организации, а на самом деле этим занимались другие за меньшую стоимость. Например, председатель заключил договор на установку забора за один миллион рублей, а построили его всего за 50 тысяч. Разницу он присвоил и потратил по своему усмотрению.

После вступления приговора в законную силу обманутые дольщики обратятся в суд с гражданскими исками о взыскании потерянных денег. А самый знаменитый недострой Архангельска все-таки доведут до ума: власти региона нашли инвестора, который взялся завершить объект за предоставление дополнительных земельных участков. Только вместо "Сонаты" к 2020 году вырастет жилой комплекс "Легенда".