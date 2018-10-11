Жители Петербурга осуждены за попытку вступить в "Джебхат ан-Нусра"

Московский окружной военный суд приговорил двух жителей Петербурга к семи годам лишения свободы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, граждане пытались вступить в "Джебхат ан-Нусра" - запрещенную в России террористическую организацию. Их целью была поездка в Сирию для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных вооруженных формирований.

Московский окружной военный суд проводил по этому делу выездное заседание в зале Ленинградского окружного военного суда. Было установлено, что в период с 1 декабря 2017 года по 17 апреля 2018 года осужденные осуществили приготовление к совершению преступления - участию в деятельности организации "Джебхат ан-Нусра". При этом мужчины были осведомлены, что организация признана террористической и запрещена в Российской федерации.

Фигуранты нашли пособника в Сирии, отправили ему фото своих паспортов и заявили о намерении участвовать в боевых действиях, отмечает пресс-служба судов.

Вину подсудимые не признали. Однако им обоим назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима.