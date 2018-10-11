В Крыму сгорел корпус санатория

В Ялтинском городском округе в поселке Восход ночью сгорел неэксплуатируемый спальный корпус санатория "Сосняк".

Сигнал о возгорании поступил диспетчерам МЧС в 22 часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Первыми прибывшие на место ЧП пожарные констатировали горение кровли здания на площади 400 квадратных метров.

Пострадавших не было, и уже через полчаса пожар был локализован, а к четырем часам утра - ликвидирован. Всего в борьбе с огнем участвовали 32 сотрудника МЧС и 12 единиц техники.