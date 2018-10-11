В Сочи полиция проверит инцидент с падением школьника в колодец

Полиция Кубани начала проверку по факту падения восьмилетнего мальчика в открытый колодец глубиной более двух метров.

Как выяснилось, инцидент произошел 11 октября недалеко от одной из школ в Хостинском районе курорта.

- В отдел полиции позвонили из медучреждения. Сообщили о том, что поступил ребенок с ушибом головы. Мальчик шел вместе с мамой, в какой-то момент он провалился в колодец. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.