В Сочи в гибели ребенка в ливневке обвинили хозяина отеля

В Сочи по делу о гибели семилетнего мальчика в ливневке предъявили обвинение владельцу отеля, где останавливался ребенок с бабушкой. Мужчине инкриминируют "причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как уже писала "РГ", в начале августа в поселке Лазаревское во время ливня в открытую канаву упал школьник, потоком воды его затащило под бетонную площадку и позже вынесло в море. Тело нашли в районе русла реки Свирка.

- По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту для удобства входа в домовладение. Располагалась она над ливневой канализацией. Здесь не было никаких ограждений, а также решеток с прозорами в оголовке канавы, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - И это притом, что у мужчины есть соответствующее образование и он понимал опасность таких действий.

По данным правоохранителей, подозреваемый согласился с предъявленным обвинением и признал вину.