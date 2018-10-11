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11.10.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в гибели ребенка в ливневке обвинили хозяина отеля

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи по делу о гибели семилетнего мальчика в ливневке предъявили обвинение владельцу отеля, где останавливался ребенок с бабушкой. Мужчине инкриминируют "причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Фото: Пресс-служба Администрация города Сочи
В Сочи возбудили дело после гибели мальчика в ливневке

Как уже писала "РГ", в начале августа в поселке Лазаревское во время ливня в открытую канаву упал школьник, потоком воды его затащило под бетонную площадку и позже вынесло в море. Тело нашли в районе русла реки Свирка.

- По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту для удобства входа в домовладение. Располагалась она над ливневой канализацией. Здесь не было никаких ограждений, а также решеток с прозорами в оголовке канавы, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - И это притом, что у мужчины есть соответствующее образование и он понимал опасность таких действий.

По данным правоохранителей, подозреваемый согласился с предъявленным обвинением и признал вину.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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