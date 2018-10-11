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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Почтальон не промах!

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7691 (228)
В Златоусте за помощь в поимке рецидивиста награждена начальник почтового отделения поселка Чапаевского Наталья Уфимцева. Оказавшись один на один с преступником, она предотвратила попытку ограбления почты.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Полицейские отметили грамотные действия Натальи Уфимцевой в экстремальной ситуации. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Полицейские отметили грамотные действия Натальи Уфимцевой в экстремальной ситуации. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

- Он несколько раз заходил в отделение. Видимо, хотел убедиться, что не будет свидетелей, дожидался, когда почтальоны уйдут разносить корреспонденцию, - вспоминает Наталья Григорьевна. - Почувствовав недоброе, я на всякий случай приготовила газовый баллончик. Когда молодой человек зашел за барьерную стойку и замахнулся для удара, я направила струю газа ему в лицо.

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Преступник выбежал на улицу и попытался скрыться. Почтальон немедленно вызвала полицию и описала приметы нападавшего по телефону. По словесному портрету 28-летнего рецидивиста задержали по горячим следам.

- Пытавшийся ограбить почтовое отделение молодой человек причастен к совершению целого ряда преступлений, среди которых убийство и поджог здания. Расследование по ним завершено, - рассказал начальник полиции Златоуста подполковник Александр Картуесов. - Действия почтового работника были очень грамотными. Наталья Уфимцева нашла в себе силы противостоять преступнику, вовремя среагировала на происходящее и запомнила приметы грабителя.

За решительность и смекалку Наталью отметили благодарственным письмом от полиции Златоуста и благодарностью от Почты России с денежной премией. Награждение прошло накануне профессионального праздника почтальонов - Всемирного дня почты, который отмечается 9 октября.

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