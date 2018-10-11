В больнице умер один из 17 пострадавших в ДТП на Урале

На Среднем Урале после массового ДТП водитель легкового автомобиля скончался в реанимации: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщение об аварии поступило в полицию накануне вечером. В Красногорском районе Каменска-Уральска произошло лобовое столкновение автомобиля Mazda 6 и автобуса марки "Богдан", следовавшего по 16 маршруту из деревни Кодинка. Как рассказал "РГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, по предварительным данным, виновником аварии является водитель иномарки. Он попытался совершить обгон на возвышенном участке дороги через сплошную линию, но не рассчитал время для маневра. При столкновении автобус и Mazda 6 получили сильные повреждения.

В аварии пострадали семнадцать человек. Семеро из них, в том числе водитель и пассажир иномарки, были госпитализированы. Остальные участники ДТП, среди которых четверо детей, будут проходить лечение амбулаторно. Самые тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля. Он скончался в реанимации в половине второго ночи.

По данным полиции, водитель Mazda ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. В частности, за последние нарушения в 2010 и 2013 году он был лишен прав на 18 месяцев. Как отметил Валерий Горелых, на момент ДТП срок последнего нарушения истек водитель находился за рулем легально.

По факту столкновения полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Прокуратура Свердловской области так же проведет проверку обстоятельств произошедшего. По сообщению пресс-службы ведомства, им будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП.