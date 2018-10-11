В Челябинске мотком проволоки убило сотрудницу меткомбината

В Челябинске организована проверка по факту получения смертельных травм сотрудницей металлургического комбината.

- Вчера утром на территории прокатного цеха Челябинского металлургического комбината погибла сотрудница предприятия, - сообщил представитель СУ СК по региону Владимир Шишков.

По предварительным данным, смертельные травмы были получены женщиной при падении на нее бунта проволоки.

На предприятии работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.