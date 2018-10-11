В Сургуте девочка выпала из окна, потянувшись за собакой

В Сургуте семилетняя девочка выпала из окна вместе с собакой. Следователи начали проверку.

Девочка потянулась за собакой, которая сидела на подоконнике, задела москитную сетку, выпала из окна четвертого этажа и получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице. Сообщение о трагедии поступило в следственный отдел Сургута накануне, о чем сообщается на сайте ведомства.

Следователи занялись проверкой этого случая. Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, узнают о том, как воспитывался и в каких условиях жил ребенок. По их информации, погибшая была из благополучной семьи, которая не состояла на учете в органах системы профилактики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.