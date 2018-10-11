Возбуждено уголовное дело по факту крушения корабля "Союз МС-10"

В четверг, 11 октября, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии пилотируемого корабля "Союз МС-10". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, дело заведено по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, которое повлекло за собой крупный ущерб. Следователи осматривают космодром "Байконур", изымают документацию, проводят проверку лиц, которые могли быть причастны к созданию аварийной ситуации.

Напомним, в 11.40 по московскому времени с Байконура стартовал российский корабль "Союз МС-10", на его борту находились двое космонавтов - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Практически сразу после запуска ракета-носитель потеряла управление и начала падать, спасательная капсула с космонавтами отделилась и благополучно опустилась на землю в казахстанской степи. Овчинин и Хейг живы и проходят медобследование.

Принято решение остановить пилотируемые запуски до тех пор, пока не будет проведено расследование инцидента. В Кремле пообещали, что президенту подробно доложат о случившемся.