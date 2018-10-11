Все дела убитой накануне следователя Шишкиной передадут в МВД

Все уголовные дела следователя Евгении Шишкиной, застреленной днем ранее в Подмосковье будут переданы в Следственный департамент МВД РФ. Это поможет установить мотивы преступления, считают в ведомстве.

"По решению руководства МВД России уголовные дела, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, погибшей 10 октября, затребованы в следственный департамент МВД России для изучения и выработки планов дальнейших следственных действий", - передает ТАСС заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По ее словам, ход расследования громкого преступления находится на особом контроле руководства министерства.

Напомним, что убийство произошло в среду 10 октября в поселке Архангельское в Московской области. Старший следователь по особо важным делам была убита выстрелом в шею, когда выходила из подъезда своего дома.