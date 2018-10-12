МВД изъяло из оборота фальшивки на 36,6 миллиона рублей

МВД за полгода изъяло из оборота 9415 поддельных купюр на сумму свыше 36,6 миллиона рублей. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По данным ведомства, чаще всего печатают фальшивые пятитысячные купюры - за обозначенный период было изъято 6825 штук. После "по популярности" идут купюры номиналом в одну тысячу рублей - изъято 2338 штук. "2000 рублей - 16 штук, 500 рублей - 168 штук, 100 рублей - 35 штук, 50 рублей - 11 штук, 10 рублей (монета" - 4 штуки, 5 рублей (монета) - 18 штук", - рассказали в ведомстве.

Также из оборота были выведины денежные средства в иностранной валюте: доллар - 556 штук, евро - 46 штук, китайский юань - 13 штук, фунт стерлингов - 2 штуки.

Согласно статистике ЦБ, за первые шесть месяцев 2018 года регулятор выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 миллиона рублей, что на 13,2 миллиона рублей меньше, чем в 2017 году.