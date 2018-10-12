Под Москвой парень ранил ножом 15-летнего приятеля

В Московской области с тяжелым ножевым ранением госпитализирован 15-летний подросток. Следователи выяснили, что его во время ссоры ранил приятель.

Конфликт между парнями произошел в Истре, рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. "Скорая помощь" забрала раненого юношу из квартиры. Сейчас пострадавший находится в стационаре. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По "горячим следам" задержали подозреваемого - это 19-летний знакомый подростка. Подследственный признался, что ссора вспыхнула внезапно, и он схватился за нож. В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения.