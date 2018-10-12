Полиция задержала две крупные наркобанды

Столичных полицейских можно поздравить с весьма успешной антинаркотической операцией. В Тверском районе Москвы они задержали банду из 10 человек, которые с апреля по октябрь этого года травили москвичей наркотиками в особо крупном размере.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что ходе досмотров и обысков было изъято почти 9 килограммов смертельного зелья. Вся криминальная десятка арестована. Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения. Следствие продолжается.

Одновременно с этим стало известно, что в Хакасии местные наркополицейские при поддержке отряда специального назначения "Гром", также обезвредили крупную банду наркоторговцев из 10 человек. На подозреваемых в производстве запрещенной синтетики вышли в ходе оперативной разработки. Дилеры продавали наркотики не только в Хакасии, но и в других регионах. Среди членов преступного сообщества, в которое входили молодые мужчины, а также несовершеннолетние, существовала строгая иерархия: каждый участник выполнял отведенную ему роль. Наркоторговцы соблюдали конспирацию, никогда не встречались лично, общались исключительно через интернет. В числе задержанных - организатор оптовых поставок наркотиков,и те, кто отвечали за хранение и фасовку. Также задержаны курьеры и так называемые графитчики, размещавшие на фасадах домов рекламу интернет-сайтов по продаже спайсов.

Оперативники изъяли свыше 4 килограммов синтетических наркотиков. Этого яда хватило бы примерно на 40 тысяч разовых доз стоимостью порядка 8 миллионов рублей.

В отношении всех членов банды возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК, в частности попытка незаконного сбыта наркотиков группой лиц в крупном размере. Восьмерым подозреваемым выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое оказались под домашним арестом. Всем грозят длительные сроки заключения.