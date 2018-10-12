11 октября столичный Тверской суд избирал меру пресечения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. А также брата Кокорина - Кирилла.

Извинения не помогли Александру Кокорину. Ему придется два месяца провести за решеткой, пока расследуется дело. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Напомним, что футболисты обвиняются в избиении в нетрезвом виде главы департамента минпромторга Дениса Пака, генерального директора государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчук.

Согласно информации, размещенной на сайте суда, Мамаеву и Кириллу Кокорину вменяется статья 116 Уголовного кодекса - "Побои". А Александру Кокорину часть 2 статьи 213 УК - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если в первом случае обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы, то во втором до семи. Хотя МВД накануне сообщало о том, что в отношении Мамаева также возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Прокуратура и следствие настаивали на аресте обвиняемых. По их мнению, обвиняемые имеют значительные денежные средства и связи в органах государственный власти. Также подозреваемые могут вступить в сговор с неустановленными участниками драки.

Выступая в суде, Александр Кокорин решил извиниться:

- Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за недостойный поступок потерпевшему Денису Паку. Мне стыдно перед родителями, перед клубом, болельщиками. Признаю, что это недопустимо. Раскаиваюсь, сделаю всё возможное, чтобы заслужить прощение. Прошу не лишать меня свободы, чтобы дать мне возможность загладить вину.

Павел Мамаев также извинился и даже предложил возместить ущерб пострадавшим:

- Я явился сам в следственные органы, я не собираюсь скрываться или мешать следствию. Я готов сдать загранпаспорт. Еще раз хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями и готов загладить весь моральный и материальный ущерб, - заявил он.

Однако извинения не произвели впечатления на суд. В итоге все трое подозреваемых арестованы почти на два месяца до 8 декабря. Защита собирается обжаловать эти решения.