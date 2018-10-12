Новости

Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного 01:34
Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире 00:32
Трамп пригласил в Овальный кабинет рэпера Канье Уэста 00:29
Трамп обвинил Китай и Японию в сбрасывании мусора в океан 00:09
Мамаев и Кокорин проведут два месяца в "Бутырке" 11.10.2018
Ространснадзор проверит перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Чувашии 11.10.2018
Победитель аукциона не откажется от покупки изрезанной картины Бэнкси 11.10.2018
В Германии 9 человек пострадали в столкновении фуры с автобусом 11.10.2018
Милорад Додик пообещал освятить президиум Боснии и Герцеговины 11.10.2018
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 12 "Буков" ВСУ в Константиновке 11.10.2018
МИД: Киев раскручивает антироссийскую истерию из-за выборов президента 11.10.2018
Дзюба и Головин попали в стартовый состав сборной на матч со Швецией 11.10.2018
Ведущий НТВ выгнал гостя из студии, грозя "кровавыми соплями" 11.10.2018
Четверо пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы в тяжелом состоянии 11.10.2018
Singapore Airlines возобновила самые продолжительные перелеты в мире 11.10.2018
Эдуард Артемьев рассказал о премьере мессы "Девять шагов к преображению" 11.10.2018
Поляк Рачковски рассудит Россию и Турцию в Лиге наций 11.10.2018
Глава NASA похвалил команду агентства за эффективные действия в ходе ЧП с "Союзом" 11.10.2018
В РПЦ обвинили Константинополь в разрушении основ православной церкви 11.10.2018
Число жертв ДТП в Чувашии возросло до 12 человек 11.10.2018
Россия уточнила торговые отношения с Беларусью по нефтяному экспорту 11.10.2018
В Минкомсвязи опровергли информацию о построении сетей для спецслужб 11.10.2018
В Минкомсвязи пересмотрят универсальную услугу связи 11.10.2018
Правительство утвердило магистральный план 11.10.2018
В Чувашии при столкновении автобуса и грузовика погибли 11 человек 11.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
12.10.2018 00:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Добегались

Суд избрал футболистам-хулиганам меру пресечения
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7692 (229)
11 октября столичный Тверской суд избирал меру пресечения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. А также брата Кокорина - Кирилла.
Извинения не помогли Александру Кокорину. Ему придется два месяца провести за решеткой, пока расследуется дело. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС Извинения не помогли Александру Кокорину. Ему придется два месяца провести за решеткой, пока расследуется дело. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Извинения не помогли Александру Кокорину. Ему придется два месяца провести за решеткой, пока расследуется дело. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

Напомним, что футболисты обвиняются в избиении в нетрезвом виде главы департамента минпромторга Дениса Пака, генерального директора государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчук.

Фото: Pavel Mamaev/facebook.com
В Профсоюзе оценили шансы "Краснодара" взыскать с Мамаева 30 млн евро

Согласно информации, размещенной на сайте суда, Мамаеву и Кириллу Кокорину вменяется статья 116 Уголовного кодекса - "Побои". А Александру Кокорину часть 2 статьи 213 УК - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если в первом случае обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы, то во втором до семи. Хотя МВД накануне сообщало о том, что в отношении Мамаева также возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Прокуратура и следствие настаивали на аресте обвиняемых. По их мнению, обвиняемые имеют значительные денежные средства и связи в органах государственный власти. Также подозреваемые могут вступить в сговор с неустановленными участниками драки.

Выступая в суде, Александр Кокорин решил извиниться:

- Уважаемый суд, сначала я хотел бы принести извинения за недостойный поступок потерпевшему Денису Паку. Мне стыдно перед родителями, перед клубом, болельщиками. Признаю, что это недопустимо. Раскаиваюсь, сделаю всё возможное, чтобы заслужить прощение. Прошу не лишать меня свободы, чтобы дать мне возможность загладить вину.

Фото: Erziamuseum/facebook.com
Музей Мордовии вывесил у входа перечеркнутые фото Мамаева и Кокорина

Павел Мамаев также извинился и даже предложил возместить ущерб пострадавшим:

- Я явился сам в следственные органы, я не собираюсь скрываться или мешать следствию. Я готов сдать загранпаспорт. Еще раз хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями и готов загладить весь моральный и материальный ущерб, - заявил он.

Однако извинения не произвели впечатления на суд. В итоге все трое подозреваемых арестованы почти на два месяца до 8 декабря. Защита собирается обжаловать эти решения.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент назначил врио глав Курской области и Башкирии
Авария космического корабля "Союз МС-10"
Ведущий НТВ выгнал гостя из студии, грозя "кровавыми соплями"
Путин запретил оставлять людей без тепла
В Татарстане задержан лидер российского крыла "Хизб ут-Тахрир"