В Москве иномарка протаранила троллейбус у метро "Динамо"

Утром в пятницу легковая иномарка врезалась в троллейбус на Ленинградском проспекте в Москве.

Как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", авария произошла около дома № 33, недалеко от метро "Динамо". Водитель красной иномарки, по всей видимости, не справился с управлением и влетел в "троллейбус-гармошку", который подъезжал к остановке.

По неофициальным данным, пострадали водитель и пассажир легковушки. Никто из ехавших в троллейбусе травм не получил, уточнили в "Мосгортрансе".

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.