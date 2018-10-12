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12.10.2018 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего мэра города в Приамурье арестовали на два месяца

Текст: Александр Ярошенко

Экс-мэра города Свободного Юрия Романова в пятницу взяли под стражу прямо в зале заседаний Благовещенского городского суда. Решение арестовать бывшего градоначальника на два месяца было вынесено на основании обвинения следственных органов.

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"Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году подозреваемый организовал через начальника отдела администрации Свободненского района приватизацию по заниженной цене муниципального имущества, оздоровительного лагеря "Гвардеец", расположенного в селе Бардагон", - сообщили в СУ СК по Амурской области.

Ущерб оценили в шесть с половиной миллионов рублей.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются в ходе следствия.

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