Экс-гендиректор "Камчаткрайстрой" попал под новое следствие

В Петропавловско-Камчатском следственном отделе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего главы "Камчаткрайстроя". Его подозревают в хищении шести с половиной миллионов рублей из регионального бюджета. При этом с апреля 2018 года он уже осужден на пять лет за хищение краевых бюджетных средств на сумму свыше 19 миллионов рублей.

По версии следствия, махинации на шесть с лишним миллионов подозреваемый осуществил в 2012 году, выполняя госзадание на строительство биатлонного комплекса с освещенной лыжетроллерной трассой в Петропавловске-Камчатском. Он намеренно не внес изменения в проектно-сметную документацию, когда стало известно об изменении фактических затрат на приобретение осветительных приборов, чтобы присвоить себе разницу в ценах.

"Будучи обязанным контролировать целевое использование денежных средств, подписал акты о приемке выполненных работ, на основании которых была произведена оплата", - сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Сейчас по новому делу в отношении экс-гендиректора "Камчаткрайстрой" ведется расследование.