Обвиненная в растрате министр здравоохранения Камчатки ушла на пенсию

Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко, которой Следственное управление СК РФ по региону предъявило обвинение в растрате 22 миллионов рублей, ушла на пенсию.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что губернатор уже подписал приказ об увольнении по собственному желанию. Представители ведомства отметили, что решение было удовлетворено, потому что это законное право министра.

Ранее руководителя краевого минздрава отстранили от должности на время расследования.

Напомним, по версии следствия, в растрате бюджетных денег замешаны также учредитель местной строительной фирмы и его адвокат. Сообщники организовали покупку здания для городской поликлиники №3. Значительно завысив стоимость объекта, они похитили средства из программы развития здравоохранения.

Бизнесмена на два месяца отправили в СИЗО, остальные фигуранты дела дожидаются окончания расследования на свободе.