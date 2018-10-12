Упавшего с моста водителя грузовика отправят в больницу Благовещенска

Единственному пострадавшему при обрушении автомобильного моста в городе Свободном Амурской области предстоит операция в Благовещенске. В областной центр пациента переведут в понедельник.

Сразу после аварии водитель грузовика, ехавший по виадуку, когда два пролета сооружения упали на железнодорожные пути, был отправлен в Свободненскую больницу с переломом голени, ушибом грудной клетки и раздробленной стопой. Как рассказал РИА Новости дядя пострадавшего, в Свободном прооперировали ногу, а в Благовещенске предстоит "собирать" стопу.

Также собеседник агентства признался, что грузовой автомобиль принадлежал ему, а не племяннику. В момент происшествия на нем перевозили песчано-гравийную смесь.

Напомним, ЧП произошло в среду днем, когда по железной дороге ехал грузовой поезд. Движение на этом участке Транссибирской магистрали полностью восстановили только к вечеру следующего дня. В Приамурье введен режим ЧС регионального масштаба. Ведется расследование.