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12.10.2018 06:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавшего с моста водителя грузовика отправят в больницу Благовещенска

Текст: Дина Непомнящая

Единственному пострадавшему при обрушении автомобильного моста в городе Свободном Амурской области предстоит операция в Благовещенске. В областной центр пациента переведут в понедельник.

Контактную сеть восстановили на месте обрушения моста в Приамурье

Сразу после аварии водитель грузовика, ехавший по виадуку, когда два пролета сооружения упали на железнодорожные пути, был отправлен в Свободненскую больницу с переломом голени, ушибом грудной клетки и раздробленной стопой. Как рассказал РИА Новости дядя пострадавшего, в Свободном прооперировали ногу, а в Благовещенске предстоит "собирать" стопу.

Также собеседник агентства признался, что грузовой автомобиль принадлежал ему, а не племяннику. В момент происшествия на нем перевозили песчано-гравийную смесь.

Напомним, ЧП произошло в среду днем, когда по железной дороге ехал грузовой поезд. Движение на этом участке Транссибирской магистрали полностью восстановили только к вечеру следующего дня. В Приамурье введен режим ЧС регионального масштаба. Ведется расследование.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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