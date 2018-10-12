В Хабаровском крае хакеры с АЗС украли больше 10 млн рублей

Сотрудники УМВД по Хабаровскому краю задержали 13 сотрудников одной из компаний, занимающихся розничной и оптовой продажей нефтепродуктов. Сотрудников АЗС заподозрили в хищении топлива с помощью вредоносной компьютерной программы. При обыске у сообщников обнаружили более 10 миллионов рублей и иностранную валюту.

В полицию обратилось руководство предприятия. Собственная служба безопасности сообщила им о недостаче топлива.

Как выяснили следователи, вирус, внедренный в системы управления колонками, помогал хакерам похищать часть купленного клиентами продукта. Позже его перепродавали сторонним лицам.

"Недолив составлял не менее 5 процентов от оплаченного объема нефтепродуктов", - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ). Десять его фигурантов находятся под подпиской о невыезде, один - под домашним арестом, двое - под стражей.