В Чувашии возбудили второе дело после ДТП с 11 погибшими

В Чувашии возбуждено второе уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вчера на федеральной трассе М-7 "Волга". В этот раз - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СК по Чувашии Олег Дмитриев, дело возбуждено в связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся столкнувшиеся грузовик и микроавтобус.

Напомним, авария произошла 11 октября, около 19.10, на 647 километре трассы М7 "Волга" около деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Fiat Ducato. В нем находилось 18 пассажиров, в основном женщин, ехавших из Канаша в Москву, - предположительно, на заработки.

В результате столкновения 11 человек погибли на месте. Еще 9 человек доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Из них трое на сегодня находятся в реанимации, у троих пострадавших состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троим оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Выжить удалось 51-летнему водителю микроавтобуса и пассажирам, сидящим на передних сидениях, уточнили представители ГИБДД Чувашии.

Полиция задержала 58-летнего водителя самосвала, которого считают виновником аварии. В отношении него заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

12 октября объявлен в Чувашии днем траура. Распоряжением региональных властей из резервного фонда кабмина республики выделено 3,2 миллиона рублей на оказание помощи родственникам погибших и пострадавшим в ДТП. Семьям погибших будет выплачено по 250 тысяч рублей, по 50 тысяч получат пострадавшие в аварии.