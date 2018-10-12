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12.10.2018 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии возбудили второе дело после ДТП с 11 погибшими

Текст: Петров Евгений

В Чувашии возбуждено второе уголовное дело по факту ДТП, произошедшего вчера на федеральной трассе М-7 "Волга". В этот раз - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СК по Чувашии Олег Дмитриев, дело возбуждено в связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся столкнувшиеся грузовик и микроавтобус.

Фото: ТАСС
В Чувашии объявлен траур по погибшим на трассе М7 "Волга"

Напомним, авария произошла 11 октября, около 19.10, на 647 километре трассы М7 "Волга" около деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Грузовой автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Fiat Ducato. В нем находилось 18 пассажиров, в основном женщин, ехавших из Канаша в Москву, - предположительно, на заработки.

В результате столкновения 11 человек погибли на месте. Еще 9 человек доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Из них трое на сегодня находятся в реанимации, у троих пострадавших состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троим оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Выжить удалось 51-летнему водителю микроавтобуса и пассажирам, сидящим на передних сидениях, уточнили представители ГИБДД Чувашии.

Полиция задержала 58-летнего водителя самосвала, которого считают виновником аварии. В отношении него заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

12 октября объявлен в Чувашии днем траура. Распоряжением региональных властей из резервного фонда кабмина республики выделено 3,2 миллиона рублей на оказание помощи родственникам погибших и пострадавшим в ДТП. Семьям погибших будет выплачено по 250 тысяч рублей, по 50 тысяч получат пострадавшие в аварии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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