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12.10.2018 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани арестован предполагаемый лидер "Хизб ут-Тахрир" в России

Текст: Сергей Кирсанов

В столице Татарстана по решению суда арестован предполагаемый руководитель высшего звена российского подразделения международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
В Крыму арестованы фигуранты дела о запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

По информации представителя Вахитовского районного суда Казани, которую приводит РИА Новости, мужчина заключен под стражу до 21 ноября.

Ранее аналогичную меру пресечения суд избрал для вероятного лидера республиканской ячейки группировки. Подозреваемым инкриминируется "организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" (часть 1 статьи 205.5 УК РФ).

Лидеры ячеек "Хизб ут-Тахрир" были задержаны 11 октября в ходе совместной операции ФСБ России, МВД по Татарстану и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По данным Центра общественных связей ЦОС ФСБ РФ, подозреваемые вели целенаправленную работу по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, а также решали задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока. При обысках у них были обнаружены документы с указаниями кураторов, отчеты о проделанной работе и средства связи.

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