В Татарстане арестовали лидера ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Вахитовский районный суд Казани постановил заключить под стражу предполагаемого лидера местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Подозреваемому инкриминируется "организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" (часть 1 статьи 205.5 УК РФ). Он арестован на 1 месяц и 10 суток.

- Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября, - приводит ТАСС слова судьи.

Напомним, 11 октября в ходе крупной спецоперации правоохранительные органы задержали в Татарстане руководителей российского отделения и региональной структуры запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

При обысках в их квартирах и домах были обнаружены записи поручений эмиссаров, пропагандистские материалы, а также отчеты об антиконституционной деятельности, направленные на создание так называемого всемирного халифата.

Справка "РГ"

Международная организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической решением Верховного суда РФ в 2003 году. Ее деятельность на территории России запрещена.