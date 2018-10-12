В Татарстане арестовали лидера ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Новости

Полиция наказала певицу за танцы на МКАД 14:18
ХК "Трактор" лишился главного тренера 14:16
Москвичам предрекли теплую зиму 14:10
На Ганимеде зафиксировали движение 14:07
Найдены останки "властелина ужаса" возрастом 78 миллионов лет 14:05
В Ростове собака спасла хозяйку от напавшего с ножом мужчины 14:03
Белорусский и российский бизнес заключили контракты на 22 млрд рублей 14:00
Skoda Kodiaq вошел в тройку самых популярных кроссоверов Москвы 14:00
В Сочи возбудили дело на замглавы департамента городского хозяйства 13:56
Медведев и Румас обсудили вопросы взаимодействия России и Беларуси 13:51
Четыре очка Панарина помогли "Коламбусу" победить "Флориду" 13:49
В Выборгском замке нашли подземные пороховые погреба 13:48
Гидрометцентр: Предстоящая зима не будет суровой 13:45
Путин назвал ансамбль Александрова гордостью России 13:44
Кремль: Путин и Лукашенко договорились по нефтепродуктам и таможне 13:41
Кремль поддержал позицию РПЦ по автокефалии на Украине 13:40
Эрик Робертс рассказал, как ростовской студентке попасть в Голливуд 13:38
Порошенко выдали фото моста с 5000 купюры за инвестиционный проект 13:37
Глава МИД Киргизии ушел в отставку на волне скандала об утечках 13:35
Рапота: Самый главный вопрос Форума регионов - экономическое взаимодействие 13:35
В Лаосе откроют филиал военного противоминного центра РФ 13:32
Более 20 млн родителей получат помощь в рамках федерального проекта 13:31
Саратовского министра уволили после спора о прожиточном минимуме 13:27
Защитник "Реала" Марсело восстановится к "Эль Класико" 13:26
Пассажиров аэропорта Симферополь будет встречать голос Лолиты 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
12.10.2018 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане арестовали лидера ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Сергей Кирсанов

Вахитовский районный суд Казани постановил заключить под стражу предполагаемого лидера местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Патрушев рассказал о "спящих" ячейках с боевиками в России

Подозреваемому инкриминируется "организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" (часть 1 статьи 205.5 УК РФ). Он арестован на 1 месяц и 10 суток.

- Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября, - приводит ТАСС слова судьи.

Напомним, 11 октября в ходе крупной спецоперации правоохранительные органы задержали в Татарстане руководителей российского отделения и региональной структуры запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

При обысках в их квартирах и домах были обнаружены записи поручений эмиссаров, пропагандистские материалы, а также отчеты об антиконституционной деятельности, направленные на создание так называемого всемирного халифата.

Справка "РГ"

Международная организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической решением Верховного суда РФ в 2003 году. Ее деятельность на территории России запрещена. 

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко провели переговоры в Могилеве
В МИД РФ рассказали о последствиях действий США в отношении Сирии
Кремль поддержал позицию РПЦ по автокефалии на Украине
Саратовского министра уволили после спора о прожиточном минимуме
Рогозин рассказал, когда экипаж "Союза МС-10" отправится на МКС