В Кузбассе участников группового изнасилования осудили условно

Трое жителей Топкинского района получили за групповое изнасилование местной жительницы условные сроки.

По версии следствия, трое молодых людей распивали спиртное на улице. В это время к ним подошла общая знакомая. Поговорили. А когда девушка направилась домой, один из собеседников - 19-летний парень - пошел следом.

На пустыре он схватил жертву, затащил в кусты, избил и изнасиловал. 20-летний и 21-летний молодые люди, потеряв приятеля из вида, отправились на поиски. И, застав его за совершением преступления, не только не попытались заступиться за девушку, но тоже изнасиловали ее.

Потерпевшая смогла добраться до дома своих знакомых и попросила их вызвать полицию. Подозреваемых задержали. Они во всем сознались и сотрудничали со следствием.

- Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. - Согласно пункту "а" части второй статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц), каждый из фигурантов осужден на четыре года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.