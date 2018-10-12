В Грозном число отравившихся в кафе возросло до 17 человек

В столице Чечни увеличилось число тех, кто обратился в больницу с отравлением, сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. Все они ели куриное мясо в одном из кафе Грозного.

- В Республиканский центр инфекционных болезней уже поступили 17 человек с отравлением. Все они жалуются, что поели курицу в заведении общепита в Грозном, после чего у них появились признаки отравления, - заявили в минздраве Чечни

В ведомстве также добавили, что последнего пациента доставили в пятницу днем, хотя люди начали обращаться со среды, 10 октября. Как сообщалось ранее, возраст отравившихся от 7 до 30 лет. Сейчас в больнице находятся 15 человек, в том числе двое детей.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали заведение, чтобы предотвратить новые случаи отравления. А прокуратура Чечни организовала проверку по факту происшедшего.