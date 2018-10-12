В массовой драке в центре Петербурга погиб мужчина

В Петербурге результатом массовой драки стало убийство одного участника уличной разборки и тяжелое ранение другого. Как сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Санкт-Петербургу, по данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительной информации, конфликт между двумя группами мужчин произошел на улице Радищева "на почве личных неприязненных отношений", в него оказались втянуты более 10 человек. Есть версия, что уроженцы Кавказа поспорили с некими выходцами из Азии из-за девушки.

- В результате указанного конфликта двум потерпевшим были причинены ножевые ранения, - уточнили в СК. - Один из них скончался на месте происшествия, а другой госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

В настоящее время над обстоятельствами дела работают совместно СК и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Необходимо отметить, что каких-либо данных, свидетельствующих об участии в драке несовершеннолетних, не имеется, - уточнили следователи.