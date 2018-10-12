В Петербурге будут судить случайно ударившую младенца медсестру

В Петербурге перед судом предстанет медсестра, которая по неосторожности причинила тяжкий вред здоровью новорожденного ребенка. В отношении женщины уже утверждено обвинительное заключение, дело будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу, сообщили в городской прокуратуре.

- По версии следствия, в июне 2018 года медсестра допустила нарушение своих профессиональных обязанностей, - уточнили в надзорном ведомстве. - Держа младенца на руках, обвиняемая допустила удар головой малыша о стенку инкубатора для недоношенных детей (кувеза), куда укладывала его спать. В результате этого удара у ребенка зафиксированы множественные травмы головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Когда данный факт вскрылся, медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем женщина уволилась из роддома по собственному желанию. Однако от уголовного преследования это ее не спасло. В отношении медработника возбудили дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Медсестре может грозить до года лишения свободы.