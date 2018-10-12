В Ростове собака спасла хозяйку от напавшего с ножом мужчины

В Ростове-на-Дону собака защитила свою хозяйку от рук рецидивиста.

Шесть лет назад 47-летний житель Ростов был осужден за нападение на свою знакомую, сообщили в СК РФ. Освободившись из колонии, он вновь разыскал женщину, подкараулил у подъезда и набросился на нее с ножом, когда она с собакой возвращалась с прогулки. Дворняга смогла отбить нападавшего, так что ему самому пришлось убегать.

В результате преступник был пойман по горячим следам. Уже завершено следствие, уголовное дело о покушении на убийство передано в суд. Судя по всему, теперь злоумышленнику придется провести в тюрьме гораздо более длительный срок.