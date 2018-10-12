В Волгограде переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком

В Волгограде в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном МВД.

ДТП произошло в центре города, на пересечении улиц Краснознаменской и Мира.

- В микроавтобусе в момент аварии находились 13 пассажиров, трое из них получили травмы и были доставлены в травмпункт для медицинского освидетельствования и оказания первой помощи, - сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, водителю грузовика не хватило радиуса при развороте. Однако пока выводы делать рано. Назначен ряд экспертиз, в том числе трассологическая. Виновник будет установлен в ходе административного расследования.