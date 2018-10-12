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12.10.2018 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинскую школу проверят из-за отравления учеников

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске сотрудники Роспотребнадзора по региону начали эпидемиологическое расследование в школе, ученики которой пострадали от острой кишечной инфекции. Трое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщил в пятницу главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

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- В школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий - проведен отбор проб, дезинфекция классов, мест общего пользования и цехов пищеблока, - сообщил главный санитарный врач Анатолий Семенов. - Проведен забор материала у сотрудников пищеблока для бактериологического исследования и исследования на кишечные вирусы. Горячее питание приостановлено, пищеблок закрыт.

Источник инфекции пока не установлен. Для его обнаружения проводятся исследования материала, взятого у больных детей, сотрудников пищеблока, а также проб готовой продукции, смывов, воды и дезинфицирующих средств.

По информации от родителей, пострадавших школьников госпитализировали с высокой температурой и болями в животе. За остальными детьми установлено наблюдение силами челябинской ДГКБ № 1.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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