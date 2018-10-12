В Екатеринбурге серийного насильника приговорили к пожизненному сроку

Суд признал виновным жителя Екатеринбурга в совершении ряда преступлений, в том числе, особой тяжести. От его рук пострадали семь человек, в том числе, двое несовершеннолетних.

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении екатеринбуржца 1982 года рождения. Об этом сообщает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Перечисление статей, по которым его признали виновным, занимает целую страницу. В основном, это убийства, изнасилования, покушения на изнасилования. Всего его признали виновным в совершении девяти преступлений по семи разным статьям уголовного кодекса. И это еще не все. По сообщению прокуратуры¸ в его отношении ведется расследование еще нескольких уголовных дел аналогичного характера.

Подсудимый вину признал и добавил, что не может не совершать преступления, поскольку якобы страдает психическим заболеванием. Поэтому он хотел не отбывать наказание, а отправиться лечиться в психбольницу. В отношении его, конечно, проводили психолого-психиатрическую экспертизу, и все эксперты пришли к выводу, что этот человек вменяем, и не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

- Свердловский областной суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Гражданские иски потерпевших на общую сумму 3 400 000 рублей удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.