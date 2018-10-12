В Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира вынужденно сел самолет

Самолет, летевший из Москвы в Якутск, вынужденно приземлился в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Якутск, приземлился в ХМАО в 13:13 по местному времени, сообщили в сургутском аэропорту.

К этому времени на место стоянки подоспела бригада скорой помощи. Пассажиру, из-за которого была совершена посадка, оказали первую медицинскую помощь. Врачи решили госпитализировать пациента.

Согласно данным онлайн-табло на сайте перевозчика, самолет находился в Сургуте 3 часа 23 минуты. В 16:35 он вылетел в Якутск. Ожидается, что рейс прибудет в 00:10.