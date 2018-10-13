Певец Шура сообщил о взломе своей квартиры

Популярный певец Шура (Александр Медведев в миру - прим. ред.) рассказал в своем Instagram, что едва не стал жертвой квартирных воров. Артист отметил, что о неудачном взломе квартиры сообщила соседка по лестничной площадке. По словам звезды, адвокат уже готовит заявление в полицию.

"Просто беспредел какой-то! Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е. Мало того, что мне приходится арендовать свою же квартиру у "новоявленных" собственников, приходится еще терпеть это безобразие, это моя квартира и все содержимое в ней это моя собственность, следствие продолжается и никто не отменял договорные отношения!" - написал разгневанный певец.

Напомним, ранее Шура рассказал, почему лишился в 43 года единственной квартиры в Москве, которую приобрел в "золотые годы" почти за 60 миллионов рублей.