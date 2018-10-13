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13.10.2018 14:30
Рубрика: Культура

Певец Шура сообщил о взломе своей квартиры

Текст: Владимир Биль

Популярный певец Шура (Александр Медведев в миру - прим. ред.) рассказал в своем Instagram, что едва не стал жертвой квартирных воров. Артист отметил, что о неудачном взломе квартиры сообщила  соседка по лестничной площадке. По словам звезды, адвокат уже готовит заявление в полицию.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Просто беспредел какой-то! Люди ничего не боятся, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е. Мало того, что мне приходится арендовать свою же квартиру у "новоявленных" собственников, приходится еще терпеть это безобразие, это моя квартира и все содержимое в ней это моя собственность, следствие продолжается и никто не отменял договорные отношения!" - написал разгневанный певец.

Напомним, ранее Шура рассказал, почему лишился в 43 года единственной квартиры в Москве, которую приобрел в "золотые годы" почти за 60 миллионов рублей.

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Я в шоке. Вчера вечером возвращаясь к себе домой встретил на лестничной площадке соседку, которая сообщила мне, что неизвестные люди пытались вскрыть мою входную дверь. На данный момент, мой адвокат @advokat_panfilov подготовил и отправил соответствующее заявление в правоохранительные органы. Просто беспредел какой- то! Люди ничего не боятся, срать им на законы, такое ощущение что возвращаемся в 90-е. Мало того, что мне приходится арендовать свою же квартиру у «новоявленных» собственников, приходится ещё терпеть это безобразие, это моя квартира и все содержимое в ней это моя собственность, следствие продолжается и никто не отменял договорные отношения!

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Культура Музыка Поп-музыка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица
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