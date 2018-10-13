Певица Yaxana принесла извинения за танцы на МКАД

Оштрафованная судом певица Оксана Яковлева (Yaxana) принесла москвичам извинения за съемки клипа на МКАД. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя звезды.

Собеседник агентства сообщил, что Yaxana провела ночь перед судом в камере. По решению Перовского суда девушке выписан административный штраф 20 тысяч рублей. Протокол на Яковлеву составили сотрудники ГИБДД, остановившие ее после скандального клипа на МКАД.

Как уже писала "РГ", несогласованные съемки проходили на 2 километре внутренней стороны кольца. В пробку попали сотни машин, в том числе несколько экипажей "скорой помощи".