В Москве злоумышленник в маске поджег храм

На востоке Москвы преступник в маске поджег деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Здание обители удалось отстоять, но полностью сгорела пристройка и два класса расположенной рядом воскресной школы.

Инцидент произошел минувшей ночью в поселке Ухтомском, сообщили в пресс-службе Восточного викариатства столицы. Злоумышленник в маске подошел к храму около 04:00, облил горючей жидкостью и поджег. К счастью, никто не пострадал. Сторож быстро вызвал пожарных и сам заливал пламя огнетушителем. На место вызвали полицию, устанавливается сумма ущерба.

Отметим, что этот деревянный храм в Ухтомке - временный. Участок под него предоставила мэрия. По программе "200 храмов" здесь возводится постоянное здание, уже заканчивается отделка. В субботу территорию очистят после пожара, а 14 октября в строящемся здании проведут богослужение.