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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве убит крупный поставщик оливок

Текст: Сергей Бабкин

Тело столичного предпринимателя обнаружено в квартире на юго-западе мегаполиса. Мужчина был застрелен.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступление совершено в одном из домов на Нахимовском проспекте. Эксперты выяснили, что 47-летний мужчина погиб от двух огнестрельных ранений. По сведениям агентства "Москва", потерпевший был коммерсантом и занимался поставкой оливок в Россию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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