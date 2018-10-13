В Москве убит крупный поставщик оливок

Тело столичного предпринимателя обнаружено в квартире на юго-западе мегаполиса. Мужчина был застрелен.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, преступление совершено в одном из домов на Нахимовском проспекте. Эксперты выяснили, что 47-летний мужчина погиб от двух огнестрельных ранений. По сведениям агентства "Москва", потерпевший был коммерсантом и занимался поставкой оливок в Россию.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".