Жители Тверской области отравились водопроводной водой

В Тверской области возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием жителей райцентра острым гастроэнтеритом.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, с 27 сентября по 3 октября как минимум 49 жителей города Старицы заболели острым гастроэнтеритом и кишечным расстройством.

- Установлено, что заболевшие живут в одном микрорайоне с централизованной системой водоснабжения и употребляли для питья водопроводную воду, пробы которой на 28 сентября 2018 года не соответствовали требованиям СанПин, - рассказала официальный представитель ведомства Валерия Павлова.

Согласно выводам доследственной проверки, город Старица снабжается водой из подземных источников неглубоко залегающего Каширского водоносного горизонта. Однако защита источников от поверхностного загрязнения оказалась слабой.

- По заключению специалистов Роспотребнадзора, инфекционное заболевание граждан связано с употреблением водопроводной воды, имеющей бактериальное загрязнение, - уточнила Валерия Павлова.

В результате компанию, обслуживающую водопроводные сети Старицы, Роспотребнадзор обязал провести гиперхлорирование воды водопроводных сооружений. А Ржевский межрайонный следственный отдел регионального СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Конкретные виновные лица устанавливаются, пояснили в ведомстве.