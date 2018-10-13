В Уфе приземлился самолет с неисправным шасси

Сегодня в международном аэропорту Уфы благополучно приземлился самолет с неисправным шасси.

Аirbus A321 авиакомпании Onur Air совершал рейс по маршруту Анталья-Уфа. В ходе полета выяснилось, что есть неполадки в гидравлической системе шасси.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на место посадки оперативно выехала бригада спасателей. Впрочем, их помощь не понадобилась - борт благополучно приземлился в штатном режиме.

Это воздушное судно должно было совершить обратный рейс в Анталью 14 сентября, однако из-за неисправности самолета его отменили.