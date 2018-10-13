В Дагестане во время штурма дома ликвидированы два боевика

В Хасавюртовском районе Дагестана в селе Эндирей произошло боестолкновение, в ходе которого уничтожены два преступника.

Как сообщает ТАСС, перестрелка произошла между сотрудниками силовых структур и боевиками при адресной проверке одного из домов в селе Эндирей. Один из спецназовцев был ранен.

Боевики отказались сложить оружие и забаррикадировались в здании. Силовики взяли его штурмом, при этом в ходе боя два преступника были ликвидированы.

По последним данным, больше боевиков в сельском доме нет.Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия.

Личности бандитов предварительно установлены. Предположительно, они являются выходцами из села Эндирей.

Боевики входили в "кизилюртовскую бандгруппу" и находились в федеральном розыске.