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13.10.2018 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане во время штурма дома ликвидированы два боевика

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

В Хасавюртовском районе Дагестана в селе Эндирей произошло боестолкновение, в ходе которого уничтожены два преступника.

Фото: Информцентр НАК
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Как сообщает ТАСС, перестрелка произошла между сотрудниками силовых структур и боевиками при адресной проверке одного из домов в селе Эндирей. Один из спецназовцев был ранен.

Боевики отказались сложить оружие и забаррикадировались в здании. Силовики взяли его штурмом, при этом в ходе боя два преступника были ликвидированы.

По последним данным, больше боевиков в сельском доме нет.Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия.

Личности бандитов предварительно установлены. Предположительно, они являются выходцами из села Эндирей.

Боевики входили в "кизилюртовскую бандгруппу" и находились в федеральном розыске.

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