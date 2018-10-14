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Рубрика: Спорт

Направлявшийся на бой Емельяненко Харитонов пострадал в ДТП

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в ДТП в США. Инцидент произошел во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Боец Харитонов нокаутировал американца Нельсона в первом раунде

Харитонов направлялся на турнир Bellator, в котором участвует его соотечественник Федор Емельяненко и американец Чейл Соннен. Поединок состоится на арене Nassau Coliseum в пригороде Нью-Йорка. В машину, где находился спортсмен, врезалось другое авто.

Харитонов, по его словам, отделался ушибами и ссадинами.

Напомним, что в четвертьфинале Федор Емельяненко уже в первом раунде нокаутировал американца Фрэнка Мира. Всего на счету 41-летнего российского бойца 37 побед и пять поражений. Один бой был признан несостоявшимся.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Происшествия ЧП ДТП В мире США
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