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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без креста

Перед Покровом в Москве подожгли храм
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7693 (230)
На востоке Москвы загорелся деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Пожарным и местному сторожу чудом удалось отстоять обитель. Полиция возбудила уголовное дело: камеры записали, как преступник в маске облил здание чем-то горючим и поджег.
Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
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Инцидент произошел в поселке Ухтомском в ночь на 13 октября, накануне Покрова Пресвятой Богородицы. Около 4 часов человек с рюкзаком и двумя бутылками в руках подошел к зданию и начал обливать стены, рассказал настоятель храма, иерей Федор Яновский. Злоумышленник вылил горючую жидкость и на саму обитель, и на воскресную школу, которая находится в том же дворе. Потом поджег все и моментально скрылся. Первым подозрительный шум услышал церковный сторож. Он не только быстро вызвал пожарных, но и сам схватил огнетушитель. Приехали 8 подразделений, 32 сотрудника ГУ МЧС по Москве. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пламя тушили почти до 5 утра. Основное здание отстояли, но полностью выгорела пристройка и два класса воскресной школы. К счастью, никто не пострадал. Вместе с пожарными к храму прибыла полиция. По видеокамерам удалось восстановить всю картину преступления. Возбудили уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Преступника могут осудить на срок до пяти лет.

Священнослужители теряются в догадках, кому понадобилось поджигать храм. В последнее время никаких претензий от местных жителей не было. Но несколько лет назад в районе было две инициативные группы: одна была за строительство храма, другая - против. Первые говорили, что православных приходов мало. Вторые - что еще меньше магазинов. В итоге власти города согласовали строительство каменного храма на улице Камова и выделили участок. В январе 2014-го группа людей опрокинула вагончик с охранниками обители, испортила забор и фундамент. Осенью того же года кто-то принес к храму мешок и поджег его, но огонь моментально потушили. С тех пор ничего подобного не происходило.

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